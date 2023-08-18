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        Kars'ta çiftçiler bunaltıcı sıcakta arpa hasat ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 10:59
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        Kars'ta çiftçiler bunaltıcı sıcakta arpa hasat ediyor
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        KARS (AA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çiftçiler, bunaltıcı sıcakların yaşandığı bugünlerde yoğun şekilde arpa hasadı yapıyor.

        İlçede nisan ayında toprakla buluşturulan tohumlardan elde edilen ürünler, ağustos ve eylül ayında hasat ediliyor. Alisofu, Hamamlı, Bozat ve Asboğa köylerindeki çiftçiler, biçerdöverlerle sıcak havada gün boyu tarım arazilerinde çalışıyor.

        Çiftçiler, biçme, öğütme ve balyalama işlemlerinden bazılarını tarım makineleriyle, bazılarını da geleneksel yöntemlerle yapıyor.

        Sarıkamış Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Nazım Öncü, AA muhabirine, çiftçiler açısından bereketli bir yıl geçirildiğini söyledi.

        Arpa tarlalarında hummalı bir çalışma yapıldığını ifade eden Öncü, "Ziraat Odası olarak köylerden aldığımız bilgiler dahilinde, bu yıl geçen yıllara göre rekoltenin yüzde 20-30 daha iyi olduğunu tespit ettik. Bu da çiftçilerimiz gibi bizleri de mutlu etti. Kazasız belasız olmasını temenni ediyorum. Bu sıcak günlerde Allah bütün çiftçilerimize sabır ve kuvvet versin." dedi.

        Alisofu köyündeki çiftçilerinden Serkan Çamlı da gün dönümünde yağan yağmurların bereket getirdiğini belirterek, "Şu anda arpa hasadına başladık. Allah'a çok şükür bol, bereketli bir yıl oldu. Yağmurların gün dönümünde olması bize çok iyi geldi. Hasadımız bereketli, yalnız sıcaklardan biraz sıkıntımız var. 30-35 dereceleri görüyoruz. Bu arada leylekler, kargalar, güvercinler dökülen hasattan rızıklarını topluyorlar. Allah hepimize bol, bereketli yıllar nasip etsin." diye konuştu.

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