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        Kars'ta sınava girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 20:00
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        Kars'ta sınava girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı
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        KARS (AA) - Kars'ta ehliyet sınavına girenlere kopya düzeneği hazırlayan organizatör tutuklandı.

        Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı'nda kopya çekileceği yönünde ihbar alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen organizatör A.Y. (37) ile sınavda kopya düzenekleriyle yakalanan A.D. (40), M.A. (29), M.D. (57) ve V.Y. (53) adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden A.Y. tutuklandı, 4 kişi ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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