Kars Valisi Ziya Polat görevine başladı:

KARS (AA) - Valiler Kararnamesi ile Yozgat Valiliğinden Kars Valiliğine atanan Ziya Polat görevine başladı.

Kars Harakani Havalimanı'na gelen Vali Polat'ı, Vali Vekili Muhammed Furkan Tuna karşıladı. Fethiye Camisi'nin avlusundaki Ebu'l Hasan Harakani Hazretleri Türbesi'ne ziyarette bulunan Polat, dua etti.

Esnafı ziyaret eden Polat, Kars Valiliğine geçerek tören mangasını selamladı.

Polat, yaptığı konuşmada, yeni bir yola çıkmanın heyecanını ve gururunu yaşadığını söyledi.

Geride kalan 25 yıllık meslek hayatında aklının ve kalbinin en iyi yerinde bulunan devletin emrinde ve milletin hizmetinde olduğunu belirten Polat, şunları dile getirdi:

"Her zaman milletin yanında, sahada olacağız. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla ekip olarak gazi şehrimize hizmet etmek için burada olacağız. Üniversitemizle, belediyelerimizle, kaymakamlık ve STK'lerimizle, basın mensuplarıyla gazi şehrimize hizmet etmenin onurunu yaşayacağız. İnşallah tüm ekibimizle en kısa zamanda gezip, yerinde görüp plan yapacağız. Tüm gücümüzle Kars'a hizmet etmenin onurunu yaşayacağız."

"Makamın sahibi milletimizdir. Biz bu makamda milletimize hizmet etmek için oturan memurlarız." diyen Polat, bu hizmet sürecinde Sarıkamış şehitlerinin yattığı şehirde şehit aileleri ve gazilerin her daim baş tacı olacağını söyledi.

Polat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Öksüz, yetim çocuklarımız devletimize Rabb'imin emanetidir. Biz bu emanete sahip çıkmakla zorunlu memurlarız. Biz hudut kapılarını bekleyen kartallarımızla, huzuru ve güvenliği sağlayan güvenlik güçlerimizle, bu millete hizmet eden memurlarımızla, tüm kurum ve kuruluşlarımızla, belediyelerimizle, STK'lerimizle bu millete hizmet etmekle görevli memurlarız."

Vali Polat, daha sonra vali yardımcıları Muhammed Furkan Tuna, Muhammed Enes Çıkrık ve Ramazan Taşkın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka ve İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek ile toplantı yaptı.