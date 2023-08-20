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        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 14:59
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        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
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        KARS (AA) - Kars'ın Arpaçay ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yaylalarda son dönemlerde gerçekleşen hayvan hırsızlıklarına yönelik çalışma başlatıldı.

        Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), Melik köyü yaylasından 15 büyükbaş hayvan çalan zanlıların yakalanması için operasyon düzenledi.

        Ekipler, çalınan hayvanları kamyona yükleyip kaçmaya çalışan 2 şüpheliyi takibe aldı.

        Takip edildiklerini anlayan şüpheliler, kamyonu bırakıp kaçmaya çalıştığı sırada ekiplerce yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve R.K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Çalınan 15 büyükbaş hayvan ise sahiplerine teslim edildi.

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