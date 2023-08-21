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        Kars Valisi Polat, inşaat sezonu bitmeden planlanmış projelerin bitirilmesini istedi:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 17:46
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        Kars Valisi Polat, inşaat sezonu bitmeden planlanmış projelerin bitirilmesini istedi:
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        KARS (AA) - Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, inşaat sezonunun bitmesine 2 ay kaldığını belirterek, "Bu süre içerisinde tüm projelerin, yani bu sene planlanmış projelerin bitirilmesi gerekiyor. Bu konuda tüm arkadaşlarımızdan biraz daha gayret bekliyoruz." dedi.

        Vali Polat, Gazi Toplantı Salonu'nda kurum müdürleriyle bir araya geldiği programda, millete hizmet etmek için görevli memurlar olduklarını, sahada sürekli gezip dolaşarak vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreteceklerini söyledi.

        Mevsim şartlarından dolayı çalışmaların hızlandırılması gerektiğini ifade eden Polat, şöyle konuştu:

        "Gazi Kars'ımızda bugün dördüncü günümüz, tanıma, tanışma gezilerimize, toplantılarımıza devam ediyoruz. Geçmişten gelen projelere ve yarım kalan yatırımlara devam edeceğiz. Gazi Kars'ımıza değer katacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunacağız. Sadece proje yapmış olmak için değil, uygulanabilir ve sürdürülebilir projeler birinci hedefimiz olacak. Altyapı çalışmaları hem İl Özel İdaresinde hem de Kars Belediyemizde yapılan işlerin en kısa sürede ihalesini yapıp işi bitirmemiz gerekiyor. Özellikle mevsim şartlarından dolayı zaten Kars'ta çok uzun bir süremiz kalmadı. Bu kısa sürede belediyenin altyapı, yol ve kaldırım çalışmalarını en hızlı şekilde yapıp esnafımızı ve insanımızı rahatlatmamız lazım."

        Polat, bu sene başlayan projelerin inşaat sezonunun bitimine kadar tamamlaması gerektiğini vurgulayarak, "30 Ekim tarihinde bitecek olan inşaat sezonu için 2 ayımız var. Bu süre içerisinde tüm projelerin, yani bu sene planlanmış projelerin bitirilmesi gerekiyor. Bu konuda tüm arkadaşlarımızdan biraz daha gayret bekliyoruz. Devletin emrinde milletin hizmetindeyiz. Hem bize hem sizlere uyum içerisinde bir çalışma ortamı olur diye düşünüyorum. Sahada hep beraber gezeceğiz, dolaşacağız, vatandaşımızın bizden beklentilerine, onlara da bakmamız lazım." ifadelerini kullandı.

        Konuşmanın ardından toplantı basına kapalı devam etti.

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