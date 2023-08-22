Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 14:45 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan anne ile 2 çocuğu kurtarıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta çıkan yangında evlerinde mahsur kalan Afganistan uyruklu anne ile 2 çocuğu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        ​​​​​​​Sukapı Mahallesi'ndeki eski süt fabrikası lojmanlarında, Afganistan uyrukluların kaldığı bir binanın giriş katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Binanın ikinci katındaki evlerinde mahsur kalan anne Razıye Heydarı ile çocukları Sajjad Heydarı (8) ve Soubhan Heydarı (4) itfaiye aracının merdiveniyle tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu tedavi altına alındı.

        İtfaiye ekipleri yangını kısa süreden söndürerek soğutma çalışması başlattı.

        Dumandan etkilenen bir köpeğe de itfaiye ekipleri su verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki kız çocuğu hayatını kaybetti!
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Kayseri'de 4.7 büyüklüğünde deprem
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        Noterde fark edildi! 20 milyonluk arsayı sahte evrakla satacaktı
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        32 kez bıçaklanan yüksek mimar ve youtuberdan haber var!
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        Biden 100 yılın en ölümcül yangın bölgesini ziyaret etti
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        274 metre yükseklikteki teleferikte mahsur kaldılar!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Ofsayt kararı doğru mu?
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        Wagner isyanının ardından ilk kez!
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        2 bin yıllık yazıtta ne yazıyor?
        20 milyar dolar nereye gider?
        20 milyar dolar nereye gider?
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Kars'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 19 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars Valisi Polat, inşaat sezonu bitmeden planlanmış projelerin bitirilmesi...
        Kars Valisi Polat, inşaat sezonu bitmeden planlanmış projelerin bitirilmesi...
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak
        Kars'ta günlük 50 bin metreküp atık su arıtılacak
        Kars'ta metruk ev tamamen yandı
        Kars'ta metruk ev tamamen yandı
        Kars Valisi Ziya Polat görevine başladı:
        Kars Valisi Ziya Polat görevine başladı: