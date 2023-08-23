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        Kars köylerindeki kadınlar "çeçil peyniri" üretimine başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:40
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        Kars köylerindeki kadınlar "çeçil peyniri" üretimine başladı
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        KARS (AA) - Hayvancılığın yaygın yapıldığı Kars'ta, köy kadınları sezonun ilk çeçil peyniri üretimine başladı.

        Selim ilçesi Karahamza köyünün yaklaşık 2 bin 300 rakımdaki meralarında otlatılan ineklerin sütünden yapılan çeçil için kazanlar yakıldı.

        İmece usulü peynir üretimi için bir araya gelen köy kadınları, ilk olarak yağından arındırdıkları sütü ekşimesi için bir süre dinlendiriyor.

        Ardından ekşiyen süte aynı miktarda taze süt ekleyen kadınlar mayaladıktan sonra ateşte pişirme ve yoğurma işlemi yapıyor.

        Tel tel olana kadar yoğurulduktan sonra peynir kıvamını alan ürün, kesim işleminin ardından kuruması için asılıyor ve tüketime hazır hale geliyor.

        - "Yağmurla gelen otlak bereketi süte de yansıdı"

        Kadınlardan Kader Bozkuş, AA muhabirine, bu sene meralardaki zenginliğin süte de bereket getirdiğini söyledi.

        Çeçilin yöresel lezzetlerden ekşi ve taze sütün karışımından yapıldığını ifade eden Bozkuş, "Bu sene yağmur çok yağdığı için çok ot oldu. Meralarımızda hayvanlarımız iyi bir şekilde otlayınca tabii bu, süte de yansıdı. Bu sayede peynirimiz de bereketli oldu. Ekinlerimiz, arpamız, buğdayımız, otumuz çok iyi, şükür bereketli bir yıl geçirdik." dedi.

        İlknur Döşkaya da peyniri hem kendi ihtiyaçlarını karşılama hem de satarak aile bütçesine katkıda bulunmak için ürettiklerini belirterek "Kendi kışlık peynir ihtiyacımızı yaptıktan sonra isteyenlere satıyoruz. Kilosu şu anda 100 liradan satışa sunuldu. Peynir yapma işi eylülün sonuna kadar sürecek." diye konuştu.

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