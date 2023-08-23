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        Kars'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 18:12 Güncelleme: 23.08.2023 - 18:12
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        Kars'ta bataklığa saplanan inek kurtarıldı
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        KARS (AA) - Kars'ta sürüden ayrılan ve su göletindeki bataklığa saplanan inek ekiplerce kurtarıldı.

        Yenişehir Mahallesi'nde Türkşeker Kars Şeker Fabrikasına ait su göletindeki bataklığa sürüden ayrılan inek saplandı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla bataklıktan kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

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