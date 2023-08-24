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        Kars'ta kaçak kazı yapan 4'ü kadın 8 kişi suçüstü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:04 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:31
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        Kars'ta kaçak kazı yapan 4'ü kadın 8 kişi suçüstü yakalandı
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        KARS (AA) - Kars'taki Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapan 4'ü kadın 8 şüpheli suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahni Dağı'nda kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma ekiplerince yapılan takip ve çalışma sonucu 4'ü kadın 8 kişi izinsiz kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

        Ekiplerce yapılan aramada kazıda kullanılan, 2 manivela, murç, alan tarama cihazı, 2 balyoz, 2 çekiç, 1 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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