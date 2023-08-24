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        Kars'ta besiye alınan kazlar yaz sıcaklarında dere ve göletlerde serinliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:16 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:34
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        Kars'ta besiye alınan kazlar yaz sıcaklarında dere ve göletlerde serinliyor
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        KARS (AA) - Kars'ta yetiştiriciliği yaygın yapılan kazlar, yaz sıcaklarında serinlemeleri için dere ve göletlere götürülüyor.

        Kaz yetiştiriciliği, yöre halkının önemli gelir kaynağını oluşturuyor.

        Nisan ayında yumurtadan çıkan kaz yavruları, kasım ayına kadar meralarda besleniyor. Daha sonra kışın ilk ayında da bir ay süreyle arpa yedirilen kazlar, kar yağdıktan sonra kesilip satışa sunuluyor.

        Yüksek sıcaklıklar, besiye alınan kazları da etkiledi. Hava sıcaklığının 30 derecelerin üzerine çıktığı bugünlerde kazlar, kentteki dere ve göletlere girerek serinlemeye çalıştı.

        Yetiştirici Mikail Ayaz, bu yıl hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlatarak, sıcaktan etkilenen kazların dere ve göletlerde serinlediğini anlattı.

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