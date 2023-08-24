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        MHP Sarıkamış İlçe Başkanlığı'na Tarık Bilgin seçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 13:20 Güncelleme: 24.08.2023 - 13:20
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        MHP Sarıkamış İlçe Başkanlığı'na Tarık Bilgin seçildi
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        KARS (AA) - MHP Sarıkamış İlçe Başkanlığı'na Tarık Bilgin seçildi.

        MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel, İl Başkan Yardımcısı Engin Uykur, MHP Sarıkamış Kadın Kolları Başkanı Hülya Hazman, MHP il yönetim kurulu üyeleri Selahattin Karabağ, Gencehan Altınbaş ve delegelerin katılımıyla belediye düğün salonunda MHP İlçe Başkanlığı seçimi yapıldı.

        Tek listeyle girilen seçimde tüm delegelerin desteğini alan Tarık Bilgin, 60 oyla MHP Sarıkamış İlçe Başkanı oldu.

        Bilgin, kendisine destek olanlara teşekkür ederek, ilçede her kesime ulaşmak için çalışacağını belirtti.

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