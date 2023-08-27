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        Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 19:44 Güncelleme: 27.08.2023 - 19:44
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        Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
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        KARS (AA) - Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

        Veteriner Fakültesi mevkisinde bulunan ağaçlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören özel güvenlik ekipleri yangına müdahale etmeye çalıştı.

        Yangının rüzgarın da etkisiyle büyümesi üzerine olay yerine Kars Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ve özel güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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