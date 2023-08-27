Kars'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
KARS (AA) - Kars'ta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
C.A. yönetimindeki 36 EN 242 plakalı otomobil, A.B. idaresindeki 25 NF 977 plakalı kamyonete İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde seyir halindeyken arkadan çarptı.
Kazada sürücüler yaralanırken olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yaralılar Harakani Devlet Hastanesine kaldırılırken, yolun bir şeridi trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.