Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:27 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARS (AA) - Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen 2 adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli S.E. (49) ve F.Y'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kama, 4 şarjör, 65 tabanca fişeği, AK-47 ile av tüfeği fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti'de kongre süreci başladı
        AK Parti'de kongre süreci başladı
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli'den yerel seçim açıklaması!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        17 yaşındaki Yasemin'in ölümünde flaş gözaltılar!
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        "Genç nüfus tarım alanına girmeli"
        Kız isteme cinayeti!
        Kız isteme cinayeti!
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        'Yaren Leylek' filme ilham oldu
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        16 yaşındaydı... Gözyaşları sel oldu... Gelinlikle veda!
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Taliban kadınların ulusal parka girişini yasakladı
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Cenk ve Salih'le anlaşma yine yok!
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Memur zammında kritik toplantı başladı
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Migrende ilaçlı devrim: Seneye Türkiye'de de olması bekleniyor
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Beşiktaş'ta ayrılık kapıda!
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        Eski sevgilisiyle tatile çıktı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        TCMB Başkanı Erkan'dan 'kararlılık' mesajı
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Faizde ve kredide yeni dönem
        Havada panik
        Havada panik
        Kritik 3 gün!
        Kritik 3 gün!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Mao'nun otomobili Türkiye'ye geldi!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!
        Sigortasız işçinin iş kazasına dikkat!

        Benzer Haberler

        Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyo...
        Ani'nin saklı tarihinin gün yüzüne çıkarılması için 5 noktada kazı yapılıyo...
        Kars'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kars'taki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta Kafkas Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın söndürüldü
        Kars'ta 2 bin 500 rakımda doğal böğürtlen bereketi yaşanıyor
        Kars'ta 2 bin 500 rakımda doğal böğürtlen bereketi yaşanıyor
        CHP Sarıkamış İlçe Başkanlığı'na Mustafa Karakurt seçildi
        CHP Sarıkamış İlçe Başkanlığı'na Mustafa Karakurt seçildi
        Kars'ta yolcu otobüsünün çarptığı traktördeki baba ve oğlu yaralandı
        Kars'ta yolcu otobüsünün çarptığı traktördeki baba ve oğlu yaralandı