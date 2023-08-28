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        Kars'ta sahte alkol ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 19:26 Güncelleme: 28.08.2023 - 19:30
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        Kars'ta sahte alkol ürettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı
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        KARS (AA) - Kars'ta düzenlenen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 60 litre etil alkol, 6 litre sahte alkol ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

        Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte alkollü içki satışının engellenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalar neticesinde takibe alınan G.O'nun (47) ikametine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda evde 6 litre sahte alkollü içki, 60 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan etil alkol, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

        Gözaltına alınan G.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.

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