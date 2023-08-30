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        Kars'ta 30 Ağustos "Zafer Konseri"

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:49 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:58
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        Kars'ta 30 Ağustos "Zafer Konseri"
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        KARS (AA) - Kars'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sivas Devlet Türk Halk Müziği korosu konser verdi.

        Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla Kars Belediyesi tarafından düzenlenen Zafer Konserinde sanatçılar eserlerini seslendirdi.

        Vali ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar, konseri vatandaşlarla dinledi.

        Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu sanatçılarının seslendirdiği eserlere davetliler de eşlik etti.

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