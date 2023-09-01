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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 18:27 Güncelleme: 01.09.2023 - 18:27
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        KARS (AA) - Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldıı.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, H.Ç. (27) ve A.Ç'yi (31) gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, tek kırma ve pompalı av tüfeği, 13 av tüfeği fişeği, 1 tabanca, şarjör, 15 tabanca fişeği, 1 parçalanmış vaziyette av tüfeği ele geçirildi.

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