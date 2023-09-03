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        Kars'ta vatandaşlar, Türkiye-Sırbistan final maçını Kars Kalesi eteklerinde izledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 23:26 Güncelleme: 03.09.2023 - 23:42
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        Kars'ta vatandaşlar, Türkiye-Sırbistan final maçını Kars Kalesi eteklerinde izledi
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        KARS (AA) - Kars'ta vatandaşlar, Türkiye ile Sırbistan arasında oynanan 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası final maçını, Kars Kalesi eteklerinde kurulan dev ekranda izledi.

        Kars Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan ile karşılaştığı maçı, açık havada seyretmek isteyenler için Kars Kalesi eteklerindeki Bedesten bölgesine dev ekran kurdu.

        Bedesten bölgesinde toplanan çok sayıda kişi, "Filenin Sultanları"nın Belçika'nın başkenti Brüksel'deki final heyecanına ellerinde Türk bayraklarıyla destek verdi.

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