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        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 16:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 16:18
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        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmaları kapsamında takibe aldıkları İran uyruklu R.P'yi (32) otobüste yakaladı.

        Üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanmış 2 parça halinde 465,78 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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