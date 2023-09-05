Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokak satıcıları ile uyuşturucu madde kullananlara yönelik çalışmaları kapsamında takibe aldıkları İran uyruklu R.P'yi (32) otobüste yakaladı.
Üst aramasında, ayakkabı tabanına saklanmış 2 parça halinde 465,78 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.P. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.