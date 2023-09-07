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        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı

        Kars'ta jandarma ekipleri, yaylalarda hayvan hırsızlığı yapan 3 şüpheliyi 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 13:15 Güncelleme: 07.09.2023 - 13:15
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        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
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        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Yaylalarda geniş çaplı operasyon başlatan jandarma şüphelendiği 3 kişiyi takibe aldı.

        Operasyonda 3 kişi farklı yaylalardan çaldıkları 22 büyükbaş hayvanla yakalandı.

        Hayvanlar sahiplerine teslim edildi, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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