Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Kağızman'da bir eve düzenlenen operasyonda 26,12 gram esrar ile 31 kök kenevir ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.R. (45) ve Ö.R'nin (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Değeri 18 ayda yaklaşık yüzde 80 eridi
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Şehit polisin eşi cipinde başından vurulmuş olarak bulundu!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        ABD'li finans devinden TL tavsiyesi
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Galatasaray'da gündem iç transfer!
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Suç örgütü lideri yakalandı
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Meteoroloji saat verdi! Metrekareye 100 kg yağmur düşecek! Cumartesi alarmı!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Beşiktaş, 10 numarayı bitiriyor!
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Yunanistan'daki felaket böyle görüntülendi
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Mağarada rahatsızlanan ABD'li dağcı için tahliye süreci başladı!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        Bizim Çocuklar, liderlik için sahada!
        1800 yıllık su perisi!
        1800 yıllık su perisi!
        Emekli maaşını açıkladı
        Emekli maaşını açıkladı
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        Nuruosmaniye Camisi'ni altyapısı ayakta tutuyor
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        "Oğlumu görmeme izin ver"
        Manchester United borsada çöktü!
        Manchester United borsada çöktü!
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Milas yağlı zeytini AB'de coğrafi işaret tescili aldı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı
        Ticari sigortalarda büyük fiyat artışı

        Benzer Haberler

        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tut...
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tut...
        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutukla...
        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutukla...
        Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu Kars-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı
        Tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu Kars-Erzurum kara yolu ulaşıma kapandı
        Devrilen TIR'daki tomruklar yola saçıldı
        Devrilen TIR'daki tomruklar yola saçıldı
        Ayakkabısından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı
        Ayakkabısından uyuşturucu çıkan İranlı tutuklandı