Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kars'ın Kağızman ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 08.09.2023 - 16:53 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:28
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Kağızman'da bir eve düzenlenen operasyonda 26,12 gram esrar ile 31 kök kenevir ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.R. (45) ve Ö.R'nin (23) emniyetteki işlemleri sürüyor.