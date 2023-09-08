Kars'ta ateşle oynayan çocuklar 20 ton ot balyasının yanmasına yol açtı
Kars'ta çocukların oyun ateşinin sıçradığı 20 ton ot balyası yandı.
Giriş: 08.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 19:23
Merkeze bağlı Subatan köyünde E.A'nın çocukları evlerinin önünde oynadıkları sırada, yaktıkları ateş ot yığınına sıçradı.
Alevler rüzgarın etkisiyle yayıldı.
İlk olarak evde yaşayanlar ile köylülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiyeden yardım istendi.
Kars Belediyesi itfaiye ekiplerince yapılan çalışmada söndürülen yangın nedeniyle 20 tonluk 300 balya ot kül oldu.