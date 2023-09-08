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        Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Kars'ta yaylalarda hayvan hırsızlığı yapan ve 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:38
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        Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine yaptığı operasyon kapsamında suçüstü yakalanan 3 kişinin sorgusu tamamlandı.

        Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

        Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.

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