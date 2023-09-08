Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Kars'ta yaylalarda hayvan hırsızlığı yapan ve 22 büyükbaş hayvan ile suçüstü yakalanan 3 zanlı tutuklandı.
Giriş: 08.09.2023 - 23:38 Güncelleme: 08.09.2023 - 23:38
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı yaylalarda hayvan hırsızlığı ihbarı üzerine yaptığı operasyon kapsamında suçüstü yakalanan 3 kişinin sorgusu tamamlandı.
Harakani Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılar tutuklandı.