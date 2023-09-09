Kars'ta kadınların imece usulü erişte mesaisi başladı

Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış ilçesinde kadınlar erişte yapımına başladı.

Kış hazırlıkları içinde bir araya gelen kadınlar, kışın bolca tüketilen erişte için eşleriyle birlikte hummalı bir çalışma yapıyor.

İnönü Mahallesi'nde kadınlar, akşamdan yoğurdukları hamurları sabah eşlerinin yardımıyla merdane ile incelterek mekanik makinede tel tel kesip bahçedeki iplere seriyor.

Güneşte yaklaşık iki saat kuruyan erişteler, fırınlarda kavrulduktan sonra kışın tüketilmek üzere paketlenerek muhafaza ediliyor.

Erişte kesen kadınlardan Selma Yavuz, AA muhabirine, kış hazırlıkları çerçevesinde erişte yapımına başladıklarını söyledi.

Eriştenin kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu anlatan Yavuz, "Akşamdan hamurunu yaptık, sabah komşularla birlikte makinelerde kestik daha sonra güneşte kurusun diye iplere astık. Tabii bu yalnız yapılacak iş değil. Eşlerimiz de yardım etti, makinelerde kestik. Erişte makarna gibi ama kendi el emeğimiz eriştelerimiz daha güzeldir." diye konuştu.

Eşine yardım eden Hikmet Yavuz da hamurun inceltilmesinin zor olduğunu belirterek "Hanımlar bizi bırakmadı, mecbur yardım ediyoruz. Bu iş biraz zor olduğu için güç lazım." dedi.

Aziz Altun ise imece usulü geleneğin devam ettiğini, kendilerinin de zaman zaman yardım ettiklerini dile getirerek "Kışlık erişte yapıyoruz, hanımlara yardım ediyoruz. İhtiyarlık olunca emeklilik işi böyle işler oluyor." ifadelerini kullandı.