Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta kadınların imece usulü erişte mesaisi başladı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış sofralarının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan "erişte" yapımı geleneği imece usulü sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 11:02 Güncelleme: 09.09.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta kadınların imece usulü erişte mesaisi başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin yüksek yerleşim yerlerinden olan 2 bin 200 rakımlı kışın uzun ve çetin geçtiği Sarıkamış ilçesinde kadınlar erişte yapımına başladı.

        Kış hazırlıkları içinde bir araya gelen kadınlar, kışın bolca tüketilen erişte için eşleriyle birlikte hummalı bir çalışma yapıyor.

        İnönü Mahallesi'nde kadınlar, akşamdan yoğurdukları hamurları sabah eşlerinin yardımıyla merdane ile incelterek mekanik makinede tel tel kesip bahçedeki iplere seriyor.

        Güneşte yaklaşık iki saat kuruyan erişteler, fırınlarda kavrulduktan sonra kışın tüketilmek üzere paketlenerek muhafaza ediliyor.

        Erişte kesen kadınlardan Selma Yavuz, AA muhabirine, kış hazırlıkları çerçevesinde erişte yapımına başladıklarını söyledi.

        Eriştenin kış sofralarının vazgeçilmezi olduğunu anlatan Yavuz, "Akşamdan hamurunu yaptık, sabah komşularla birlikte makinelerde kestik daha sonra güneşte kurusun diye iplere astık. Tabii bu yalnız yapılacak iş değil. Eşlerimiz de yardım etti, makinelerde kestik. Erişte makarna gibi ama kendi el emeğimiz eriştelerimiz daha güzeldir." diye konuştu.

        Eşine yardım eden Hikmet Yavuz da hamurun inceltilmesinin zor olduğunu belirterek "Hanımlar bizi bırakmadı, mecbur yardım ediyoruz. Bu iş biraz zor olduğu için güç lazım." dedi.

        Aziz Altun ise imece usulü geleneğin devam ettiğini, kendilerinin de zaman zaman yardım ettiklerini dile getirerek "Kışlık erişte yapıyoruz, hanımlara yardım ediyoruz. İhtiyarlık olunca emeklilik işi böyle işler oluyor." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İlginç kaza! Önce taşa sonra kadına...
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'daki okullarda 1 milyon lisanslı öğrenci hedefi
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        İstanbul'da balık boyu denetimi yapıldı! İstavritten kötü haber!
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Fitch Türkiye kararını açıkladı
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?
        Stefan Kuntz: İnsanlar neyi eleştiriyor?

        Benzer Haberler

        Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kars'ta ateşle oynayan çocuklar 20 ton ot balyasının yanmasına yol açtı
        Kars'ta ateşle oynayan çocuklar 20 ton ot balyasının yanmasına yol açtı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tut...
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tut...
        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutukla...
        Kars'ta ayakkabı tabanına saklanmış uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutukla...