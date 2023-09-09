Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor

        Kars'ta, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış Ani Ören Yeri, yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 12:46 Güncelleme: 09.09.2023 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geçmişte Hristiyan ve Müslümanların yan yana yaşadığı Ani, Arpaçay Nehri'nin geçtiği derin dar boğazın ortasında 85 hektarlık alana yayılıyor.

        "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani'de, cami, kilise, katedral gibi dini yapıların yanı sıra kültür hazinesi birçok tarihi yapı bulunuyor.

        Kafkaslar'dan Anadolu'ya ilk giriş kapısı olma özelliği taşıyan Ani, 11. ile 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserleri bünyesinde barındırıyor.

        UNESCO tarafından 2012'de Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilen Ani Ören Yeri Antik Kenti, 2016'da dünya mirası olarak tescillendi.

        Tarih boyunca Türklerin yanı sıra birçok farklı medeniyetin yaşam sürdüğü, 970-1320 arasında Ermenice, Yunanca, Türkçe, Arapça, Gürcüce, Farsça olmak üzere en az 6 dil konuşulan Ani, her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlıyor.

        Ziyaretçilerden Hakan Köksal, AA muhabirine, birbirinden farklı yapıların bir arada bulunduğunu Ani'nin, ziyaretçilerini unutulmaz tarihi bir yolculuğa çıkardığını söyledi.

        Kars'a gezi amacıyla geldiklerini belirten Köksal, "Kars'a gelmişken Ani Ören Yeri'ni görmeden olmazdı. Bu tarihi dokuda çok güzel yerler var, kilisesi, camisi, farklı yapıların bulunduğu bir yer. Herkesin buraya gelip bu tarihi dokuyu görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Kahramanmaraş'ta facia gibi kaza! Ölü ve yaralılar var
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Korhan Berzeg'in köpeği Tina'nın tahlil sonucu çıktı!
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        1040 metre derinlikte 5. gün! Tahliye kararını doktorlar verecek!
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Fenerbahçe'de kongre başladı! Ali Koç...
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        Hindistan'daki G20 Zirvesi başladı
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        "Senin filmlerinle büyüdük"
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        38 milyonluk Tokyo nasıl yaşanabilir şehir oldu?
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Yas nasıl tutulur bilmiyorum galiba!
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Hedef sömürge adı mı, milliyetçi ajanda mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        Barajlar depreme hazır mı?
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        "Bu jenerasyona yazık oluyor!"
        Aşkı sporcularda buldular
        Aşkı sporcularda buldular
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Avrupa'nın en yüksek binasının çatısını dağcılar kuruyor
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Önce kadın eve davet ediyor... Feci oyun!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Emirhan 13 yaşındaydı! Hayvanları otlatıyordu! Cansız bedeni bulundu!
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Ayasofya Camii'nde restorasyon: İbadete açık
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan
        6'ncı kez Nuri Bilge Ceylan

        Benzer Haberler

        Kars'ta kadınların imece usulü erişte mesaisi başladı
        Kars'ta kadınların imece usulü erişte mesaisi başladı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kars'ta hayvan hırsızlığı yaparken yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Kars'ta ateşle oynayan çocuklar 20 ton ot balyasının yanmasına yol açtı
        Kars'ta ateşle oynayan çocuklar 20 ton ot balyasının yanmasına yol açtı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta hayvan hırsızları "JASAT" ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tut...
        Kars'ta 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 zanlı tut...