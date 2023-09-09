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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 13:45 Güncelleme: 09.09.2023 - 14:27
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        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Takibe alınan A.K. uygulama noktasında durduruldu. Şüphelinin aracında ruhsatsız silah, şarjör ve tabanca fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan A.K, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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