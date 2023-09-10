Kars'ta turizmciler yurt dışından doğrudan uçuşların başlatılmasını talep ediyor

İstanbul, Ankara ve İzmir'e direkt seferlerin düzenlendiği Kars Harakani Havalimanı, gümrük biriminin oluşturulmasıyla uluslararası uçuşlara da açıldı.

İki pisti bulunan havalimanında bundan sonra charter uçuşlar yapılabilecek.

Yurt dışından turistlerin aktarmalı olarak bölgeye gelmelerinin turizmi olumsuz etkilemesi nedeniyle Kars Gümrük Müdürlüğünce gümrük birimi kurulmasının ardından direkt uçuşlar için çalışmalar yoğunluk kazandı.

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş, AA muhabirine, bölgeye bu yıl yabancı tur acentelerinin büyük ilgisi ve talebi bulunduğunu söyledi.

Kars Harakani Havalimanı'nın bu talepler doğrultusunda uluslararası standartlara getirildiğini belirten Taş, "Yapılan görüşmelerde başta Rusya olmak üzere diğer Bağımsız Devletler Topluluğu ve Doğu Avrupa ülkeleriyle Kars Harakani Havalimanı'nın tarifeli nokta atanması konusunda çalışmalar yapıyoruz. Bu, şu anlama geliyor; Rusya'dan ve diğer ülkelerden gelen misafirler, uçağa bindiklerinde direkt Kars Harakani Havalimanı'na inebilecektir." dedi.

Bölgenin turizmine ivme kazandıracak bu gelişmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Taş, "Başta Sarıkamış Cıbıltepe Kayak Merkezi olmak üzere, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve şehir merkezi, Çıldır Gölü gibi tarihi ve kültürel birçok zenginliği bünyesinde barındıran ilimiz, komşu ve diğer ülkelerin dikkatini çekmektedir. Bizler de bundan dolayı hazırlık içerisindeyiz, yurt dışı tur operatörleriyle sürekli iletişim içindeyiz. İnşallah bizim de desteğimizle kısa sürede bağlantı yaparak bu işi beraber çözeceğimizi umut ediyoruz." diye konuştu.

Taş, her yıl yurt içi ve yurt dışından binlerce kayaksevere ev sahipliği yapan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin eşsiz doğası ve doğal güzellikleriyle bu sezonda da ziyaretçilerini beklediğini sözlerine ekledi.

Kars, Ardahan ve çevre illere hizmet veren havalimanının yıllık 3 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunuyor.