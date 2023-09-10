Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
Kars'ın Kağızman ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, gümrük kaçağı cep telefonları ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Giriş: 10.09.2023 - 15:12 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:12
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı cep telefonu bulunduğu bilgisi üzerine tespit edilen adreslere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda adreslerde yapılan aramada, 8 gümrük kaçağı akılı cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.