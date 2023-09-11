Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 15:30 Güncelleme: 11.09.2023 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Hacıhalil köyünde daha önce belirlenen adreslere narkotik dedektör köpeği "Termal"in de katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

        Gözaltına alınan G.Y. ve B.Y'ye ait ev, eklenti ve arazilerde 2 kilo 69 gram kubar esrar ile 2 kök kenevir ele geçirildi.

        Kenevir bitkileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi aydınlık günler beklemekte
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde askeri eğitim sorumlusu etkisiz!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        İşte İstanbul'daki barajların doluluk oranı!
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        "Birinci öncelik enflasyonu tek haneye indirmek"
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        Hastanede çıkan arbedede yere yığıldı!
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        "G.Saray'da efsane olmak istiyorum"
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Hurda yığınına döndü! Karı kocayı kaza ayırdı!
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Türkiye'nin en pahalı telefonu olacak
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Fren faciasında 6 kişi ölmüştü! "Pes" dedirten ifadesi ortaya çıktı!
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        Kral Charles'tan Kim'e tebrik
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "2-3 gün içinde tahliyesi tamamlanacak! Son 400 metre!"
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        "Çocukların benden rahatsız" diyerek karısını öldürdü!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Deniz Türüç'te sıcak gelişme!
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Havalar soğuyor! O ilde sıcaklık sıfırın altına indi
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Karanlıkta yanlış yemek yedi, hastanelik oldu
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Varlıkları biliniyordu ama ilk kez fotoğraflandı!
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Otomobilde 'ithal' dönem
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Beşiktaş'ta flaş Gökhan İnler gelişmesi!
        Borsa tam 12'den vurdu
        Borsa tam 12'den vurdu
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü
        22 yıl geçti! İkiz Kulelerin yıkıldığı alan "turistik mekana" dönüştü

        Benzer Haberler

        Valizde ve yatağın içindeki 2 kilo esrarı narkotik köpeği 'Termal' buldu
        Valizde ve yatağın içindeki 2 kilo esrarı narkotik köpeği 'Termal' buldu
        Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
        Kars'ta gümrük kaçağı cep telefonu operasyonu
        Kars'ta turizmciler yurt dışından doğrudan uçuşların başlatılmasını talep e...
        Kars'ta turizmciler yurt dışından doğrudan uçuşların başlatılmasını talep e...
        Bariyerlerin kapanmasıyla hemzemin geçitte kalan taksi, trenle çarpışmaktan...
        Bariyerlerin kapanmasıyla hemzemin geçitte kalan taksi, trenle çarpışmaktan...
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Kars'ta silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
        Ani Ören Yeri ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor