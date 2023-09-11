Kars'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hacıhalil köyünde daha önce belirlenen adreslere narkotik dedektör köpeği "Termal"in de katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Gözaltına alınan G.Y. ve B.Y'ye ait ev, eklenti ve arazilerde 2 kilo 69 gram kubar esrar ile 2 kök kenevir ele geçirildi.

Kenevir bitkileri, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri koordinesinde imha edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Y. ve B.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.