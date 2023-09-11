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        Kars'ta aranan 3 firari hükümlü silahla yakalandı

        Kars'ta gasp, dolandırıcılık ve kasten yaralama suçlarından aranan 3 firari hükümlü silahla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 16:28 Güncelleme: 11.09.2023 - 16:36
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        Kars'ta aranan 3 firari hükümlü silahla yakalandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, bu kapsamda "Görevi yaptırmamak için direnme, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmak, gasp, kasten yaralama" suçlarından 23 yıl 10 ay 5 gün, dolandırıcılıktan 8 yıl 10 ay, kasten yaralama suçundan 8 yıl 10 ay 18 gün hapis cezası bulunan 3 firari hükümlüyü yakaladı.

        Hükümlülerin üst aramalarında 3 ruhsatsız tabanca, 33 fişek, 2 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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