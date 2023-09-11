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        Kars'ta yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde iki köy arasındaki yayla kavgasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 22:39 Güncelleme: 11.09.2023 - 22:39
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        Kars'ta yayla anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı
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        İlçeye bağlı Güllüce ile Kazıkkaya köyleri arasında daha önce mahkemelik olan yayla konusu yüzünden tartışma yaşandı.

        Tartışmanın büyümesiyle köylüler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada Güllüce köyünden 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

        Bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

        Yaylada ulaşımın güçlükle sağlanması nedeniyle bir yaralı ambulans helikopterle Erzurum'daki hastaneye kaldırıldı. Diğer 4 yaralı ise traktörle ambulansa ulaştırıldı.

        Jandarma ekipleri bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

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