Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yasal olmayan yollarla bazı ürünlerin getirilerek piyasaya sürüldüğünü tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 250 bin lira olan 4 bin 900 pakette cinsel içerikli hap, macun, şeker, ıslak mendil ve damla ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A. (32) ve T.Ç'nin (53) emniyetteki işlemleri sürüyor.