Kars'ta bozayı ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi
Kars'ın Sarıkamış ilçesine inen bozayı yiyecek ararken görüldü.
İlçe merkezindeki sarıçam ormanları yakınında yer alan İnönü Mahallesi'ne gece gelen büyük bir bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.
Bozayı kendisini mahalleden uzaklaştırmak isteyen çok sayıda köpeğe rağmen çöplerden beslenmeyi sürdürdü.
Mahalledeki caddelerde dolaşan bozayı, duvarların üzerinde gezindikten sonra bir çöp yığınında plastik kapta bulunan yoğurdu yedi.
Bozayı çöp konteynerlerini kontrol ederek bölgeden uzaklaştı.