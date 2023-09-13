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        Kars'ta bozayı ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesine inen bozayı yiyecek ararken görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 12:19 Güncelleme: 13.09.2023 - 13:33
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        Kars'ta bozayı ilçe merkezinde yiyecek ararken görüntülendi
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        İlçe merkezindeki sarıçam ormanları yakınında yer alan İnönü Mahallesi'ne gece gelen büyük bir bozayı çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

        Bozayı kendisini mahalleden uzaklaştırmak isteyen çok sayıda köpeğe rağmen çöplerden beslenmeyi sürdürdü.

        Mahalledeki caddelerde dolaşan bozayı, duvarların üzerinde gezindikten sonra bir çöp yığınında plastik kapta bulunan yoğurdu yedi.

        Bozayı çöp konteynerlerini kontrol ederek bölgeden uzaklaştı.

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