Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü Ani Ören Yeri'nden başladı

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda 14 Aralık'ta tamamlanacak "100. Yıl Plastik Terörü Kampanyası Plastik Çöp Toplama Yürüyüşü" kapsamında mimar, mühendis, iş insanı ve çeşitli meslek gruplarından oluşan 11 kişilik ekip, Ani Ören Yeri'nde bir araya gelerek plastik çöp toplama etkinliğini başlattı.

Jandarma ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte katılımcılar, topladıkları plastik çöpleri Kars Belediyesinin çöp taksisine attı.

93 gün sürecek etkinlik Kars, Erzurum, Erzincan, Sivas, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ ve Edirne’nin ardından İpsala Sınır Kapısı'nda sona erecek.

Yaklaşık 2 bin 83 kilometre boyunca katılımcılar ormanlık ve kültürel alanlar ile mezarlıklarda çalışma yapacak.

USEF Genel Başkanı Özgür Aydıncak, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ani Ören Yeri'nden İpsala Sınır Kapısı'na uzanan "İnsanı Dönüştür Projesi" kapsamında, plastik terörüyle mücadele kampanyasıyla bu malzemeden yapılmış atıkları toplama etkinliğini başlattıklarını söyledi.

Ekibin, dönüşümlü olarak kara yollarında toplayacakları plastiklerle İpsala Sınır Kapısı'nda bir plastik heykeli yapmayı düşündüklerini dile getiren Aydıncak, "Neden böyle bir çalışmayı yapıyoruz? Çünkü dünyada plastiklerin yüzde 97'si ne yazık ki toplanamıyor. Özellikle tek kullanımlık plastiklerin yoğun bir şekilde toplumda kullanılmasını engelleyebilmek, azaltabilmek ve insanları bu konuda bilgilendirebilmek için bugün yürümeye başladık." dedi.

Plastik atıkların doğaya ciddi manada zarar verdiğini anlatan Aydıncak, şöyle devam etti:

"Yüzde 97’si toplanamayan plastikler özellikle Atlas ve Pasifik okyanuslarında Türkiye yüzölçümünün 3 katı kadar büyüklüğünde kıtalar oluşturmaya başladı. Bu, bizim için büyük tehdit. Dünyada 8 milyar insan yaşıyor ve yaklaşık olarak da 1 milyarı engelli. Bu engellinin çok küçük kısmı savaş ve kazalar nedeniyle diğeri ise genetik yapının bozulmasından dolayı. Plastik atıklar ne yazık ki hem insanların hem de doğadaki diğer canlıların da genetik yapılarının bozulmasına sebep olmaktadır. Bunu engelleyebilmek ve azaltabilmek için bizim plastik ve türevleriyle mücadele etmemiz gerçekten çok önemli."

Kimsenin ekmeğiyle oynamadan bu işi yapmak istediklerini anlatan Aydıncak, şunları kaydetti:

"Sadece torunlarımızın daha sağlıklı bir dünyada yaşamasını sağlamak için tek kullanımlık plastiklerden vazgeçmelerini topluma anlatmayı amaçlıyoruz. Eğer biz hala 'geri dönüşüm var' diyerek, evimizde, hayatımızda plastikleri kullanıp o plastikleri de çöp tenekesine attığımızda ya da kapıcımıza verdiğimizde bundan kurtulduğumuzu düşünüyorsak büyük yalan içerisindeyiz. Lütfen hayatınızda mümkünse cam veya metal ya da kullanmama yönündeki eğilimlerinizi gerçekleştirin. Özellikle market alışverişlerindeki poşetleri de mümkün olduğunca kullanmayın bunların hiçbiri ne yazık ki geri dönüşemiyor." diye konuştu.

Açıklamanın ardından, ekip Ani-Kars kara yolunda etkinliğini sürdürdü.