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        Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan biri kadın 2 zanlı tutuklandı

        Kars'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda biri kadın 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.09.2023 - 20:26 Güncelleme: 14.09.2023 - 20:28
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        Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan biri kadın 2 zanlı tutuklandı
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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananlara yönelik başlattığı çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kişinin kaldığı apart eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, zanlılar Ş.G. (28) ve F.A. (34) gözaltına alındı.

        Evdeki aramada, 3,14 gram metamfetamin, 34 uyuşturucu hap, 5,36 gram esrar, 2 bin 200 lira, cam aparat ve uyuşturucu hazırlanmasında kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.

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