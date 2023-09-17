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        Kars'ta 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Kars'ın Kağızman ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:49 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:49
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        Kars'ta 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Kars'ın Kağızman ilçesinde hakkında kesinleşmiş 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü, "kasten yaralama", "uyuşturucu ticareti" suçlarından hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan firari hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

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