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        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı

        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 17:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 17:05
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        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı
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        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı.

        Kars Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu ve Kars Esnaf ve Sanatlar Odaları Birliği (KARSESOB) Başkanı Murat Bakırhan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla sona erdi.

        Küçük Sanayi Sitesi Sosyal Tesisi Konferans Salonu'nda devam eden programda konuşan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, Ahiliğin, farklı inanç ve kültüre mensup birçok topluluğun yaşadığı Anadolu topraklarında, millet olma şuurunun tohumlarını atarken dirlik ve düzenin sağlanmasında da etkin rol üstlendiğini söyledi.

        Esnafın şehrin her şeyi olduğunu dile getiren Çalkın, "Bu topraklardaki bin yıldır devam eden varlığımız, tarihi ve siyasi mücadelemizin yanı sıra esnaf ve sanatkarlarımızın tesis ettiği bu yardımlaşma ve dayanışma kültürüyle Ahilik, kardeşlik hukukuyla da devam etmektedir. Bu kültürü yaşamak ve yaşatmak başta esnaf ve sanatkarlarımız olmak üzere tüm milletimize düşen bir vazifedir." dedi.

        Ticaret İl Müdürü Adem Beyribey de Ahilik kültürünün önemine değinerek, "10. yüzyılın başlarında Türklerin, İslamiyet'i topluluk halinde kabul etmelerinden sonra Türk örf ve adetleriyle İslam inancının kaynaşmasından ortaya çıkan Ahilik, dürüstlüğün, sevginin, dostluğun yardımlaşmanın, hoşgörünün bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşmesidir." diye konuştu.

        KARSESOB Başkanı Murat Bakırhan ise Ahiliğin hak, akıl ve ahlak olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, yılın ahisine kuşağını bağlayarak tebrik etti. Törende ayrıca yılın kalfa ve çırağına da hediye verildi.

        Törenin ardından katılımcılara helva ikram edildi.

        - Ardahan

        Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek, Ahilik Haftası dolayısıyla esnafı ziyaret etti.

        Çiçek, beraberinde Ticaret İl Müdürü Tülay Şenel ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Atatürk Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek, haftalarını kutladı.

        Çiçek, "Ahilik kültürü Anadolu'daki en kadim esnaflık kültürüdür. Dayanışma ve gayret üzerine kurulu bir kültür. Gününüz kutlu olsun. Emekçi insanlarsınız. Emeklerinizden dolayı sizleri kutluyorum. Sizleri bugün ziyaret etmek için buradayız." diye konuştu.

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