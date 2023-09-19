Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Doğu Anadolu'nun ormanları gençleştirilerek geleceğe taşınıyor

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Çetin kış şartlarının hakim olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ormanların sağlığı, devamlılığı, çoğalması amacıyla orman ekipleri, hem ağaçlandırma hem de gençleştirme çalışması yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 11:12 Güncelleme: 19.09.2023 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu Anadolu'nun ormanları gençleştirilerek geleceğe taşınıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        CÜNEYT ÇELİK/HÜSEYİN DEMİRCİ - Çetin kış şartlarının hakim olduğu Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki ormanların sağlığı, devamlılığı, çoğalması amacıyla orman ekipleri, hem ağaçlandırma hem de gençleştirme çalışması yürütüyor.

        Bozayı, vaşak, kurt, tilki gibi çok sayıda yırtıcının yanı sıra kuş türlerine ev sahipliği yapan ormanların 316 hektarında suni ve tabii gençleştirme çalışması yapıldı.

        Bu kapsamda Kars il merkezinin 33 kilometre güneybatısından başlayarak kuzeyde Erzurum'un Şenkaya ilçesi sırtları ile güneydeki Aras Vadisi arasında kalan Süphan Dağı çevresine kadar uzanan sarıçam ormanlarında da başlatılan ağaçlandırma ve gençleştirme çalışması devam ediyor.

        Türkiye'de en yüksek irtifada yetişen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanlarında da ekipler, 40 hektarda ağaçlandırma, 44 hektarda ise gençleştirme çalışması gerçekleştirildi.

        - Orman varlığı yüzde 20 arttı

        Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, AA muhabirine, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır illerinde faaliyet gösterdiklerini söyledi.

        Kars'ta orman varlığının her geçen gün arttığına dikkati çeken Ayatay, "Kars'ta 52 bin hektar orman varlığımız var. Orman varlığımızı arttırmaya yönelik ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrol çalışmalarının yanı sıra ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve işletmek maksadıyla çalışmalar yapmaktayız. Bölgemizde yaptığımız çalışmalarla özellikle son 20 yıllık planda, en son 2021 yılında yapmış olduğumuz ekosistem tabanlı sürdürülebilir amenajman çalışmasıyla orman varlığımızın yüzde 20 oranında arttırıldığını görmekteyiz." diye konuştu.

        Ayatay, yaşlanan ormanları gençleştirerek olası afetlere karşı da koruduklarını anlattı.

        Kars'ta yaptıkları gençleştirme çalışmalarını aktaran Ayatay, şöyle devam etti:

        "Yaşlanan ormanlarımızı gençleştiriyoruz. Çünkü belli bir zaman sonra ormanlar bir ekonomik değerdir. Eğer siz gençleştirmezseniz mevcut ormanın tohumundan yenisini getirmezseniz, ormanlar çürüyecek ve ekonomik değer yok olacaktır. Yaşlanan ormanlarımızı gençleştirmekle mevcut genç ormanlarımızı da ilerideki gençleştirmeye taşımak maksadıyla bakımlarını yapıyoruz. Bu bakımları yaparken hem ülkemizdeki odun hammadde ihtiyacımızı karşılıyoruz hem de buradaki insanlarımıza yönelik çalışma yapıyoruz."

        Ayatay, bölgenin iklim koşullarının zorluğuna işaret ederek, "Ormanlarımızı kar, fırtına, rüzgar ve yangınlara karşı da dayanıklı hale getiriyoruz. Aynı zamanda Sarıkamış'ta ortalama 200 aile, ormandaki gençleştirme faaliyetlerimizden dolayı gelir sağlamaktadır." dedi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        "Dış finansmanda yaşanan problemler çözülüyor"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        İstanbul'da dehşet görüntü! 3 kez ölümden döndü!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Almanya da haftada 4 gün çalışmaya hazırlanıyor
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Yüzlerce göçmen ABD sınırında
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        Elon Musk: Amerikan tanrılarının huzurunu kaçıran titan
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'

        Benzer Haberler

        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kars ve Ardahan'da "Ahilik Haftası" kutlandı
        Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
        Kars'ın obsidiyen zengini ilçesi: Sarıkamış
        Kars'ta 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta 16 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
        Kars'ta dolunun vurduğu silajlık mısırda hasat başladı
        Kars'ta dolunun vurduğu silajlık mısırda hasat başladı
        Kars'ta hayvan hırsızları JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta hayvan hırsızları JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan biri kadın 2 zanlı tutuklandı
        Kars'ta uyuşturucu ticareti yapan biri kadın 2 zanlı tutuklandı