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        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi

        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:50 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:50
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        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi
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        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi.

        Yeniden Refah Partisi Olağan İlçe Kongresi, Sarıkamış Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda yapıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla divan heyeti oluşturuldu.

        Kongrede tek aday olan Cengiz Aydın, ilçe başkanlığına seçildi.

        Aydın, yaptığı konuşmada, partisinin daha güçlü hale gelmesi adına ekibi ile gece gündüz demeden çalışacağını söyledi.

        İl Başkanı İbrahim Çelik de eski başbakanlardan Necmettin Erbakan hocalarının çizdiği yolda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

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