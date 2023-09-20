Kars'ta üreticilere buzağı ölümlerini engellemek için "ağız sütü" dağıtıldı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye'de ilk olarak Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum (ağız sütü) dağıttıklarını belirterek, "Buzağı ölümlerini en aza indirmek için kolostrum elimizdeki en önemli enstrüman." dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Türkiye'de ilk olarak Kars'ta hayvansal üretim yapan çiftçilere kolostrum (ağız sütü) dağıttıklarını belirterek, "Buzağı ölümlerini en aza indirmek için kolostrum elimizdeki en önemli enstrüman." dedi.

Gümen ve beraberindeki heyet ilk olarak, Dikme köyünde Hacı Yasemen Yılmazel İlkokulu öğrencilerine kefir ve tatlı dağıttı.

Köyde "2023 Yılı Sonbahar Dönemi Şap Aşılama Kampanyası Başlangıcı ve Kolostrum Dağıtımı Töreni"ne de katılan Gümen, yaptığı konuşmada, dün Erzurum'da Türkiye'nin ilk Veteriner Yol Kontrol Denetim İstasyonu’nu açtıklarını söyledi.

Kars'ta da bugün bir ilki gerçekleştireceklerini ifade eden Gümen, "Türkiye'de ilk defa, ağız sütü diye de bilinen kolostrum dağıtımını hep birlikte yapacağız. Bununla da Türkiye'de ve Kars'ta bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Kars 600 bine yakın büyükbaş, 700 binin üzerinde küçükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'nin hayvancılığında başı çeken illerimizden birisidir. Bu sebeple Kars'a hayvancılık anlamında yapılan her yatırım aslında Türkiye'ye yapılacak yatırım anlamına gelir." dedi.

- "Şap nedeniyle Türkiye'de kayıplar verdik"

İlde yapılan aşılamalar sayesinde şapın etkisinin hafif hissedildiğini anlatan Gümen, "Şap nedeniyle Türkiye'de kayıplar verdik, ekonomik olarak ciddi kayıplara sebep verdi. Bundan dolayı aşılama kampanyasını bu yıl 1 ay erkene çektik. Normalde ekim ayında başlaması gereken kampanyamızı 1 Eylül'de başlattık. Tüm illerimizde yeterli aşı mevcut, isteyen her ile de göndermeye hazırız. Hem Bakanlık hem de üreticiler olarak tek hayvan kaybına bile razı değiliz. Bu noktadan hareketle biz elimizden gelenin fazlasını yapacağız. Kars genelinde ilkbahar döneminde büyükbaş hayvanların yüzde 85'i aşılanmış durumda, bunu yüzde 95, yüzde 100'e çıkardığımız zaman çok daha rahat edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gümen, hayvancılıkta gelişmiş ülkelerde buzağı ölümü oranının yüzde 2-3 arasında değiştiğini, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 10 seviyesinde olduğunu aktardı.

Hedeflerinin buzağı ölümlerini düşürmek olduğunu dile getiren Gümen, şunları kaydetti:

"İşte bu amaçla burada ağız sütü, yani kolostrum dağıtımı yapacağız. Türkiye'de ilk defa yapacağımız bu dağıtımla ağız sütünün önemine dikkati çekmek istiyoruz. Bu da buzağı ölümleri için önemli çünkü emek verdiğiniz buzağının herhangi bir ishalden ya da solunum sisteminden dolayı kaybı kabul edilebilecek bir şey değil. Buzağı ölümlerini en aza indirmek için kolostrum elimizdeki en önemli enstrüman. Bunu kullanmak da ilk buraya nasip oldu. Burada dağıtımını yapıp buzağıları da takip edeceğiz. Hedefimiz buzağı ölümlerini en aza indirmek."

- "Türkiye'nin tarımını hak ettiği noktalara taşıyacağız"

Ağız sütünün buzağının bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve hastalıklara karşı daha dirençli hale getirdiğini vurgulayan Gümen, "Amacımız kısa dönemde yenidoğan buzağı bakımının da eğitimini yetiştiricilerimize vererek bu kayıpların önüne geçmek. Bunlardan en önemlisi, yenidoğan buzağılara doğumdan sonraki ilk 24 saat içinde vücut ağırlığının yüzde 10'u kadar kolostrum, yani ağız sütü vermek. Bununla buzağıların ihtiyacı olan antikorları vermiş oluyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı rotasını takip ederek Türkiye'nin tarımını hak ettiği noktalara taşıyacağız. Bunun için gece gündüz çalışacağız. Burada siz değerli üreticilerimiz bizler için çok önemlisiniz. Siz yeter ki üretin, biz size destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat ile AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın da törende konuşma yaparak her zaman üreticilerin yanında olduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından köydeki bir ahırda şap aşısı uygulandı.