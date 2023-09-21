Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 12:29 Güncelleme: 21.09.2023 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyrukluyu 21 kişiyi yakaladı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemleri sürüyor.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.M'yi (30) gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Annesini bıçakla rehin almıştı! Vurulan şüpheli öldü!
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi sona erdi
        Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ görüşmesi sona erdi
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Meclis'e Fenerbahçe başvurusu
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        Merkez'den bugün ne bekleniyor?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Bir dava daha açıldı
        Bir dava daha açıldı
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        İSKİ son veriyi açıkladı! İşte barajların doluluk oranı!
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        Karabağ'daki ateşkesin ardından Ermenistan'da protesto
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        "Pes" dedirten olay! 92 yaşında eşini öldürdü!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Günde 30 dakika önerisi! Alzheimer'dan koruyor!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        Emekli aylığı nasıl artırılır?
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'
        500 bin yıllık ahşap yapı bulundu: 'Atalarımız hakkındaki düşünceleri değiştirebilir'

        Benzer Haberler

        Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı
        Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı
        Kars'ta üreticilere buzağı ölümlerini engellemek için "ağız sütü" dağıtıldı
        Kars'ta üreticilere buzağı ölümlerini engellemek için "ağız sütü" dağıtıldı
        Buzağı ölümlerini engellemek için Kars'ta üreticilere 'ağız sütü' dağıtıldı
        Buzağı ölümlerini engellemek için Kars'ta üreticilere 'ağız sütü' dağıtıldı
        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi
        Yeniden Refah Partisi Sarıkamış İlçe Başkanlığına Cengiz Aydın seçildi
        Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü devam ediyor
        Kars'tan Edirne'ye plastik çöp toplama yürüyüşü devam ediyor
        Doğu Anadolu'nun ormanları gençleştirilerek geleceğe taşınıyor
        Doğu Anadolu'nun ormanları gençleştirilerek geleceğe taşınıyor