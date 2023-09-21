Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kars'ta, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
Kars'ta, Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerde, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyrukluyu 21 kişiyi yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemleri sürüyor.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla E.M'yi (30) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, "göçmen kaçakçılığı yapma" suçundan tutuklandı.