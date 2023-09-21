Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Kars'ta tütün ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Kars'ta tütün ürünleri ve elektronik eşya kaçakçılığı yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı tütün ve mamülleri ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma başlattı.
Polisler ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Ö.K. (39), İ.M. (41) ve Y.G. (23) gözaltına alındı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 9 bin 400 boş, 9 bin 120 doldurulmuş makaron, 5 elektronik sigara, 83 elektronik sigara likiti, 46 kilo 8 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Şüphelilere "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.