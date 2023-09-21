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        Kars'ta okul servisi sürücülerine seminer düzenledi

        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okul servisi sürücülerine yönelik seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 13:51 Güncelleme: 21.09.2023 - 13:51
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        Kars'ta okul servisi sürücülerine seminer düzenledi
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        Kars'ın Sarıkamış ilçesinde okul servisi sürücülerine yönelik seminer düzenledi.

        Sarıkamış Halk Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleriyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde seminer düzenledi.

        Servis sürücülerinin katıldığı seminerde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hakan Şahin, toplantının önemini, amacını ve faydalarını anlattı.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Jandarma Astsubay Başçavuş Nazif Özkan Özer, 2023-2024 eğitim-öğretim yılının kazasız, huzur ve güven içinde geçmesi için okul servis aracı, sürücü ve rehber personelinin dikkat etmesi gereken hususları, araçta bulundurulması zorunlu malzemeler ve trafikte uyulması gereken kurallara ilişkin slayt eşliğinde sunum yaptı.

        Seminer, soru cevap şeklinde sona erdi.

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