Kars'ta trafik ve asayiş uygulamasında 41 araç trafikten men edildi
Kars'ta trafik ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde 471 araç sorgulanırken, eksiklikler tespit edilen 41 araç trafikten men edildi.
Kars'ta trafik ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde 471 araç sorgulanırken, eksiklikler tespit edilen 41 araç trafikten men edildi.
İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'nın koordinesinde gerçekleştirilen genel trafik ve asayiş uygulamasına, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.
Polis ekiplerince "yüksek sesle müzik dinlemek", "filmli cam", "abartı egzoz" kullanan, modifiyeli ve hızlı giden araçlara yönelik 7 noktada denetim yapıldı.
Ekiplerce gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 580 kişi Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tutulurken, 471 araç sorgulandı.
Denetim kapsamında 182 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 sürücünün ehliyetine el konuldu.
Ayrıca eksiklikler tespit edilen 41 araç ise trafikten men edildi.