Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta trafik ve asayiş uygulamasında 41 araç trafikten men edildi

        Kars'ta trafik ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde 471 araç sorgulanırken, eksiklikler tespit edilen 41 araç trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:11 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta trafik ve asayiş uygulamasında 41 araç trafikten men edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta trafik ve asayiş ekiplerince yapılan denetimlerde 471 araç sorgulanırken, eksiklikler tespit edilen 41 araç trafikten men edildi.

        İl Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka'nın koordinesinde gerçekleştirilen genel trafik ve asayiş uygulamasına, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

        Polis ekiplerince "yüksek sesle müzik dinlemek", "filmli cam", "abartı egzoz" kullanan, modifiyeli ve hızlı giden araçlara yönelik 7 noktada denetim yapıldı.

        Ekiplerce gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 580 kişi Genel Bilgi Taramasına (GBT) tabi tutulurken, 471 araç sorgulandı.

        Denetim kapsamında 182 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken 1 sürücünün ehliyetine el konuldu.

        Ayrıca eksiklikler tespit edilen 41 araç ise trafikten men edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        Kur korumalı mevduatta bir ilk
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        İnşaat kazısında bulundu... Polis bölgeyi koruma altına aldı
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Solunum yolu hastalarına "mağara tedavisi" önerisi
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Sergilenmeye hazırlanıyor... 7.5 milyon yıllık!
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        Şenol Güneş'in Brugge 11'i
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?
        2021'de zorunlu olan yağmur suyu hasadı, kuraklık için çözüm mü?

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kars'ta konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kars'ta konuştu:
        Kars'ta okul servisi sürücülerine seminer düzenledi
        Kars'ta okul servisi sürücülerine seminer düzenledi
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı
        Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı
        Kars'ta üreticilere buzağı ölümlerini engellemek için "ağız sütü" dağıtıldı
        Kars'ta üreticilere buzağı ölümlerini engellemek için "ağız sütü" dağıtıldı