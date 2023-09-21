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        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kars'ta konuştu:

        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Orta Vadeli Programın sonunda kişi başına düşen milli geliri 14-15 bin dolarlara çıkartacak bir noktayı hep beraber yakalayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 18:14 Güncelleme: 21.09.2023 - 18:26
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        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kars'ta konuştu:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Orta Vadeli Programın sonunda kişi başına düşen milli geliri 14-15 bin dolarlara çıkartacak bir noktayı hep beraber yakalayacağız." dedi.

        "AK Parti Şehir Buluşmaları" kapsamında Kars'a gelen Akbaşoğlu, Kars Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

        Akbaşoğlu, partisinde düzenlediği basın toplantısında, 81 ilde 85 milyon insanın başta alım gücü olmak üzere refah düzeyini yakalaması için her türlü çabanın ortaya konulduğunu aktardı.

        Ekonomide hayata geçirilen "Orta Vadeli Program" hakkında bilgi veren Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

        "Herkes emin olsun ki başta emeklilerimiz olmak üzere, bütün çalışanlarımızla çiftçimiz, işçimiz, esnafımız, sanayicimiz bütün toplum kesimleriyle ilgili Orta Vadeli Program çerçevesinde daha iyi bir ekonomik noktaya taşıma hususunda kararlıyız ve yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı cari fazlaya dayalı büyüme modelimizi istikrar ve güven içerisinde mutlaka gerçekleştirip insanlarımızın ekonomik düzeyini çok daha iyi bir noktaya hep beraber taşıyacağız. Orta Vadeli Programın sonunda kişi başına düşen milli geliri 14-15 bin dolarlara çıkartacak bir noktayı hep beraber yakalayacağız."

        Akbaşoğlu, yerel seçimlerde 81 ilde en güzel neticeleri alacaklarını İstanbul, Ankara ve Kars'ta AK kadroların görevi teslim alacağını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdiğine değinen Akbaşoğlu, şöyle devam etti:

        "Bölgesinde sözü dinlenir, hükmü geçen, Afrika'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan Ortadoğu'ya, Karadeniz'den, Ege'den Akdeniz'e hem bölgesel hem de küresel anlamda 'Acaba Türkiye ne diyor?', 'Recep Tayyip Erdoğan ne diyor?' diyerek bütün dünyanın dikkat kesildiği bir ülke haline geldi güzel ülkemiz, Türkiye'miz. 200'e yakın ülkenin üyesi olduğu Birleşmiş Milletlerde bütün mazlum ve mağdur coğrafyaların sesi olan bir lider olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı görmüyor muyuz? Ayla bebeklerin, Filistin'in mağduriyetlerini dile getiren, yeni çözüm önerileri ortaya koyan ve hakkı haykıran bir ses olarak, 'dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür' diyen başka bir ses var mı? Birleşmiş Milletlerin başlığa çektiği gündem, Türkiye'nin daima bütün insanlığa hatırlattığı bir gündemdi."

        Akbaşoğlu, daha sonra "AK Parti Şehir Buluşmaları" kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda partililerle buluştu.

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