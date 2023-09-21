Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kars Haberleri

        Kars'ta pencere çerçevesine gizlenmiş ruhsatsız tabancalar ele geçirildi

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerindeki pencere çerçevesine gizlenmiş silah bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 23:19 Güncelleme: 21.09.2023 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kars'ta pencere çerçevesine gizlenmiş ruhsatsız tabancalar ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kars'ta silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerindeki pencere çerçevesine gizlenmiş silah bulundu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduranların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda E.A. ve Ş.T. yakalandı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 3 ruhsatsız tabanca ve fişekleri pencere çerçevesine gizlenmiş vaziyette bulundu. Evin başka bölümlerinde de arama yapan ekipler, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 şarjör, 89 fişek daha ele geçirdi.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fener alayı!
        Fener alayı!
        İlk yarıda gol yok
        İlk yarıda gol yok
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Prof. Görür: Yılda 1 cm. batıya kayıyor
        Ayasofya Stadı hayali!
        Ayasofya Stadı hayali!
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Buse, Dünya Şampiyonu
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde yangın! 1 ölü
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Milli Takım, Montella'ya emanet!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Fox'ta 'ikinci Murdoch' dönemi
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Arkadaşını çorapla boğan şarkıcı Seçil Çiftçi: Kendimi korudum!
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        Ek MTV iptal davasında tarih belli oldu
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        M.United'da Altay Bayındır isyanı!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Bir bakışta Montella... Gönülleri fethetti!
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Eris varyantı ve grip nasıl ayırt edilir?
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş sözler!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Bahçelievler'de kolonları patlayan bina boşaltıldı!
        Fed pişmiş aşa su kattı
        Fed pişmiş aşa su kattı
        "Kocam bile taciz etti"
        "Kocam bile taciz etti"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"
        "30 yıldır ilk kez görüldü"

        Benzer Haberler

        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kars'ta konuştu:
        AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Kars'ta konuştu:
        Kars'ta trafik ve asayiş uygulamasında 41 araç trafikten men edildi
        Kars'ta trafik ve asayiş uygulamasında 41 araç trafikten men edildi
        Kars'ta okul servisi sürücülerine seminer düzenledi
        Kars'ta okul servisi sürücülerine seminer düzenledi
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı
        Kars'ta "kan davalı" aileler barıştırıldı