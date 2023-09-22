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        Arpaçay Kaymakamı Akköz, ilçede ziyaretlerini sürdürüyor

        Kars'ın Arpaçay ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 17:18 Güncelleme: 22.09.2023 - 17:18
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        Arpaçay Kaymakamı Akköz, ilçede ziyaretlerini sürdürüyor
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        Kars'ın Arpaçay ilçesine atanan Kaymakam Muhammed Burak Akköz, ilçedeki ziyaretlerine devam ediyor.

        Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Arpaçay Kaymakamı olarak atanan Akköz, yaklaşık 10 gün önce ilçeye gelerek göreve başladı.

        İlçedeki esnafı ziyaret eden Akköz, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

        Akköz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin kalkınması, gelişmesi, huzur ve refahı için kararlılıkla çalışacaklarını, ilçenin gelişmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla projeler yapacaklarını söyledi.

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