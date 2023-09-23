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        Kars'ta seyir halindeyken tırın yanan lastikleri, itfaiye ekibince söndürüldü

        Kars'ta seyir halindeki bims yüklü tırın alev alan lastiklerini itfaiye söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:47
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        Kars'ta seyir halindeyken tırın yanan lastikleri, itfaiye ekibince söndürüldü
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        Kars'ta seyir halindeki bims yüklü tırın alev alan lastiklerini itfaiye söndürdü.

        Kars-Iğdır kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen 36 AAU 039 plakalı bims yüklü tırın lastikleri yanmaya başladı.

        Durumu fark eden sürücü, Kars'ın girişinde tırı güvenli bölgeye çekip yangına müdahale etti ancak başarı olamadı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

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