CHP'nin Kars İl Kongresi yapıldı
CHP Kars İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
CHP Kars İl Başkanlığının 38. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kongrede, Onur Uludaşdemir ve Hasan Ahmetoğlu aday oldu.
Seçimde, 69 delegeden 44'ünü alan Uludaşdemir, CHP Kars İl Başkanı seçildi.
CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, kongrede, başkanlığa seçilen Uludaşdemir'i tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.