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        Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Kars'ta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2023 - 13:00 Güncelleme: 25.09.2023 - 13:00
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        Kars'ta 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        Kars'ta Afganistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göç ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

        Polis ekipleri, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen Afganistan uyrukluyu 16 kişiyi yakaladı.

        İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlemleri sürüyor.

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